TEOG sınavı bu yıl yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı yapılmayacağını açıkladı.

Bakan Yılmaz gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu yıl TEOG sınavının yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya "Uygulanmayacak. Bu sene TEOG yapılmayacak" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, okulların açılmasına iki gün kala TEOG sınavı ile ilgili konuşmuş ve "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, oradan da girersin üniversite imtihanlarına" demişti.

Ardından Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden yapılan açıklamalarda, TEOG sınavının yerine geçecek sınavsız bir sistem üzerinde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmişti.

TEOG sınavı, 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılında devreye sokulmuştu.