"TEOG kaldırılırsa, Hakkâri'den bir çocuk okul sınavları için şehir şehir gezecek mi?"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "TEOG'un kaldırılması konusunda Başbakan ile mutabakata vardık; çocuklar, yarışı kendi okullarında yapmalı" sözlerini değerlendirdi. Hükümetin TEOG konusunda anlaştığını ancak belirsizliğin halen giderilmemiş olduğunu belirten Selvi, "2017-18 öğretim yılında yani bu dönem TEOG kaldırılırsa, yeni sistem ne olacak?" diye sordu. Selvi, TEOG kaldırırken, bir sıkıntı yaşanmaması için de "Bir yıllık bir geçiş süreci yaşanması gerekir" dedi.

Selvi, TEOG'dan sonra getirilecek yeni sistemle alakalı olarak da "Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle hazırlanacak. Ancak Türkiye’de ailelerin çocuklarını göndermek istedikleri okul sayısının 500 civarında olduğu söyleniyor. Bu durumda sınav tarihleri birbirine çakışmadan nasıl belirlenecek? Hakkâri’den bir çocuk Ankara’da ve İstanbul’daki okulların sınavına girecekse aileler şehir şehir gezecek mi? Zaten sorunlu olan fırsat eşitliği ne olacak?" diye sordu.

Abdulkadir Selvi'nin "TEOG gidecek yerine ne gelecek?" başlığıyla yayımlanan (19 Eylül 2017) yazısı şöyle:

CumhurbaşkanıErdoğan’ın TEOG’un kaldırılmasıyla ilgili açıklamasından sonra hummalı bir çalışma yapılıyor.

Muhtemelen bugün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın bir açıklama yapması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönüşüne de bırakılabilir.

AK Parti iktidar olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Eğitim Bakanı’na ilk talimatı, “Dershanelerin kapatılması” olmuştu. Dershaneler ancak 2014-2015 öğretim yılında kapatılabildi. TEOG konusu hem nitelik itibarıyla farklı hem de 13 yıl beklenmeyecek.

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın mutabakatına göre TEOG olmayacak. ‘Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’te yeni bir sistem kurulacak.

TEOG sorularından beter

TEOG kaldırılırken cevaplandırılması gereken çok önemli sorular var.

1- TEOG bu yıl uygulanacak mı?

2- Bir geçiş dönemi yaşanacak mı?

3- TEOG kaldırılacak ama onun yerine nasıl bir sistem kurulacak? TEOG gidecek MEOG mu gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TEOG’un kaldırılması yönündeki açıklamasından sonra hükümette bir kararlılık var ama ne olacağına dair belirsizlik giderilebilmiş değil. Bunun başında da takvim konusu geliyor. 2017-18 öğretim yılında yani bu dönem TEOG kaldırılırsa, yeni sistem ne olacak? TEOG’u kaldırırken, bir kaosa meydan vermemek gerekiyor. O nedenle bir yıllık bir geçiş süreci yaşanması ve TEOG’un bu yıl devam etmesi üzerinde duruluyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan ikna edilebilirse.

TEOG’dan önce Seviye Belirleme Sınavı (SBS) vardı. Ancak dershanelere bağımlılığa neden olması ve öğrencilerin 4 yıllık performansının 1.5 saatlik bir sınavla ölçülmesinin yanlışlığı nedeniyle bu sistemden vazgeçildi. Onun yerine 2013-2014 öğretim yılında daha sağlıklı olduğu düşünülen Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi kuruldu.

TEOG’da öğrencilerin okullarında sınava girmesi, üç yanlışın bir doğruyu götürmemesi, her öğretim döneminde sınavlardan birinin merkezi sistem tarafından hazırlanan sorularla yapılması gibi olumlu yanları vardı. Ayrıca tek ölçü sınav sonuçları değildi; 6’ncı,7’nci ve 8’inci sınıflardaki başarı puanı da hesaplamaya esas alınıyordu. Bu öğretim döneminde ise bazı soruların açık uçlu olması düşünülmüştü. Gelecek öğretim döneminde ise kültürel, sosyal, sanat ve sportif faaliyetlerde başarı puanının hesaplanmasına dahil edilecekti. Böylece sınavların etkisinin azaltılması yoluna gidiliyordu. TEOG dediğimiz 1 milyon 200 bin öğrencinin kaderini belirleyen bir sistem.

TEOG kaldırılacak ama kararın bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi. Bir belirsizlik ve kargaşa yaşanmaması için TEOG bu yıl uygulanabilir deniliyor. Hemen geçilsin görüşünü savunanlar da mevcut. Öncelikli olarak bu öğretim yılı için takvim netleştirilecek ve belirsizliğe meydan vermemek üzere kısa süre içerisinde açıklanacak. Buna çok büyük ihtiyaç var çünkü kasım ayında TEOG sınavının yapılması gerekiyor.

Yeni sistem ne olacak?

Bundan sonra üzerinde durulması gereken nokta yeni sistemin ne olacağı...

Bu noktada çok önemli sorular var. Getirilecek olan sistemin bu sorulara cevap verecek şekilde hazırlanması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gibi okullar kendi sınavlarını kendileri mi yapacak? Sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle hazırlanacak. Ancak Türkiye’de ailelerin çocuklarını göndermek istedikleri okul sayısının 500 civarında olduğu söyleniyor. Bu durumda sınav tarihleri birbirine çakışmadan nasıl belirlenecek? Hakkâri’den bir çocuk Ankara’da ve İstanbul’daki okulların sınavına girecekse aileler şehir şehir gezecek mi? Zaten sorunlu olan fırsat eşitliği ne olacak?

Okullarda yapılan sınavlar, yerel siyasetin ve nüfuz sahiplerinin etkisinden nasıl uzak tutulacak? Çocuğu okula giremeyen ailelerin, faturayı yerel siyasete kesmesinin önüne nasıl geçilecek?

Çocuklarımızı sınav stresinden ve yarış atı olmaktan çıkarırken, bir kaosa meydan vermemek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra bu sorulara cevap aranıyor. TEOG gidiyor ama ne geleceği henüz belli değil. İşin en can alıcı noktası da burası. TEOG’la ilgili çalışmaları izleyip, aktarmaya devam edeceğim.