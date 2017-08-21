TEOG 1. nakil sonuçları açıklandı

TEOG 1. nakil sonuçları MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ikinci dönem TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Açıkta kalan ve başka bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler için 14-18 Ağustos tarihleri arasında 1. Nakil işlemleri için tercihler alındı.

Sonuçlar MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunuyor.



TEOG 2. nakil başvuruları 21-25 Ağustos, 3. nakil başvuruları ise 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde alınacak.





Kayıt işlemleri



Kayıt işlemleri yerleştirme işlemleri ve esaslarına göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.



Pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereğince yatılı olarak öğrenim görme imkânı sağlanır.



Mesleki eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş

yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklar

.

Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek.



Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı

yatılı kalabilecekler.



Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekiyor.