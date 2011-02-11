-TEOFLİO ARJANTİN'E TRANSFER OLDU TRABZON (A.A) - 11.02.2011 - Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Teofilo Gutierrez, Arjantin'in Racing Club de Avellaneda takımına transfer oldu. Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teofilo Gutierrez'in transferiyle ilgili bir süreden beri süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bir süredir bu transferle ilgili olarak süren görüşmeler gece yarısı 01.30 sıralarında Arjantin Kulübü'nün gereken sözleşmeyi imzalayarak Trabzonspor Kulübümüze göndermesiyle sonuçlandı. Buna göre, kulübümüz, Teofilo için Racing'in ödeyeceği bonservis bedelinin yanı sıra bu oyuncunun bir sonraki transferinden de belirlenen oranda yüzde alacak. Trabzonspor Kulübü olarak Kolombiyalı oyuncuya bundan sonraki futbol yaşamında başarılar diliyoruz.''