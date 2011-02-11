T24 LogoT24 Logo
Spor

TEOFLİO ARJANTİN'E TRANSFER OLDU TRABZON (A.A)

11 Şubat 2011 16:48

-TEOFLİO ARJANTİN'E TRANSFER OLDU TRABZON (A.A) - 11.02.2011 - Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Teofilo Gutierrez, Arjantin'in Racing Club de Avellaneda takımına transfer oldu. Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Teofilo Gutierrez'in transferiyle ilgili bir süreden beri süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bir süredir bu transferle ilgili olarak süren görüşmeler gece yarısı 01.30 sıralarında Arjantin Kulübü'nün gereken sözleşmeyi imzalayarak Trabzonspor Kulübümüze göndermesiyle sonuçlandı. Buna göre, kulübümüz, Teofilo için Racing'in ödeyeceği bonservis bedelinin yanı sıra bu oyuncunun bir sonraki transferinden de belirlenen oranda yüzde alacak. Trabzonspor Kulübü olarak Kolombiyalı oyuncuya bundan sonraki futbol yaşamında başarılar diliyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24