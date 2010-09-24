-TEOFİLO'YA MİLLİ DAVET TRABZON (A.A) - 24.09.2010 - Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncu Teofilo Gutierrez'in ülkesinin milli takım kampına çağrıldığı bildirildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Kolombiyalı oyuncumuz Teofilo Gutierrez'e milli takımından davet geldi. Buna göre Teofilo, Kolombiya A Milli Takımı'nın 8 Ekimde Ekvador ve 12 Ekimde Amerika ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilmiştir'' denildi. Geçen sezon devre arasında geldiği Trabzonspor'da gol atma başarısı gösteremeyen Teofilo'un bu sezon ligde 4 golü bulunuyor.