-TEOFİLO'NUN AŞKI KİM TRABZON (A.A) - 28.09.2010 - Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Teofilo Gutierrez, bir golcü için gollerin tıpkı bir aşk gibi olduğunu söyledi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 2009 yılının en golcü oyuncular sıralamasında Deportiva Junior de Barranquilla takımında 43 maçta attığı 30 golle 4. sırayı alan, bu sezon da Trabzonspor forması altında Süper Kupa, Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off maçı olmak üzere 8 gol kaydeden Teofilo, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bir golcü olarak gollerle yaşadığını belirten Teofilo, ''Bir golcü için goller tıpkı aşk gibidir. Aşka özen gösterir üzerine düşerseniz aşk sizi sarar, kucaklar hayatınız boyunca sizi taşır. Goller de benim için öyle. Beni taşıyan, yaşatan ve nefes almamı sağlayan goller'' dedi. Geçen sezon bordo-mavili takımda zor anlar yaşadığını ve gol atamadan sezonu kapadığını ifade eden Teofilo, şöyle devam etti: ''Bu benim için çok büyük üzüntüydü. Ben buraya goller atmak için gelmiştim. Şükürler olsun ki bu sezon hak ettiğim yere gelmeye başladım. Burada herkes, yönetim kurulu üyeleri beni en zor zamanlarımda yalnız bırakmadılar. Herkesin beni yalnız bırakabileceği dönemde başta hocam, teknik heyet ve takım arkadaşlarım bana destek olmaya çalıştılar. Hangi statta oynarsam oynayayım nereye gidersem gideyim hedefim en fazla golü atmak. Ben buraya goller atmak, zaferler yaşamak için geldim. Beni yaşatan tamamen gol. Gol atmadığım zaman havasız susuz kalmış gibi oluyorum.'' -BEŞİKTAŞ MAÇI- Hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Beşiktaş'ın Guti, Quaresma gibi birçok önemli oyuncuyu kadrosunda bulunduğunu anlatan Teofilo, ''Beşiktaş sahasında da deplasmanda da güçlü, yenilmesi zor bir takım. Daima mücadeleci bir takım. Ama onlar için bu maç çok zorlu geçecek. Biz de sahamızda yapacağımız bu maçın önemini biliyoruz. Puan kaybetmek istemiyoruz. Fenerbahçe'yi müthiş bir taraftar desteği ile burada yendik. Beşiktaş maçında da buna benzer durum olacaktır'' ifadelerini kullandı. Artık isimlerle sahada puan kazanılmadığını vurgulayan Teofilo, ''Sahada herkes mücadele, inanç ve azimle puan kazanıyor. Biz de puan için canla başla mücadele ediyoruz. Her maça çıktığımız gibi Beşiktaş maçına da aynı düşüncelerle çıkacağız. Hedefimiz sahadan kesinlikle 3 puan ile ayrılmak. Trabzon'u rakiplerin zor puan çıkardığı, korkarak geldikleri bir yer haline getireceğiz'' diye konuştu.