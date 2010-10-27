-TEOFILO SAĞLIK YARDIMI ALMIŞ TRABZON (A.A) - 27.10.2010 - Trabzonspor Kulübü, kenti izinsiz terk eden Kolombiyalı futbolcu Teofilo Gutierrez'in 23 Ekim'de baş ağrısı ve göğüs sıkışması şikayeti ile kulüp doktoru Hakan Ayaz'a müracaat ettiğini ve bu oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Teofilo'nun söz konusu tarihte baş ağrısı ve göğüs sıkışması şikayetiyle kulüp doktoru Hakan Ayaz'a başvurduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: ''Teofilo, yapılan ilk muayenesinin ardından Trabzon Özel Imperial Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Hastanenin 23 Ekim 2010 tarih ve 9655 protokol numaralı raporunda, 'Dahiliye Polikliniği'nde FM (Fizik Muayenesi) ve laboratuvar bakısı sonucu futbol oynamasında dahili yönden sakınca yoktur' ifadelerine yer verilmiştir.'' Kolombiyalı futbolcu, bordo-mavili kulüpten sağlık konusunda yardım istediğini, ancak bu konuda kendisine bir şey yapılmadığını iddia etmişti.