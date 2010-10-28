-TEOFİLO ÖNCE SAĞLIK DEDİ İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Trabzonspor'dan izin almadan kenti terk eden ve ülkesi Kolombiya'ya gitmek üzere İstanbul'da bulunan Kolombiyalı futbolcu Teofilo, iyi futbolcu olmak için sağlığın önemli olduğunu ve ülkesinde kendi doktorunun kontrolünden geçeceğini söyledi. Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'ya gitmek için uçak bekleyen Kolombiyalı futbolcu, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, kariyerinin en iyi sezon başlangıcından birini bu sezon yaptığını ifade etti. Kolombiyalı futbolcu, ''Sezon öncesi çalışmalar da müthiş geçti. Süper Kupa maçında 3 gol attım. Fiziksel ve duygusal olarak hazırdım. Ligde de 4 gol attım. Taraftarlarla aram iyiydi. Ancak maalesef şu anda takımla birlikte değilim. Önceliğim sağlık. İyi futbolcu olmak için önce sağlıklı olmak gerekiyor. Kolombiya'ya gidip kendi doktorumun kontrolünden geçmek istiyorum. Kontrolün ardından kararımı vereceğim'' diye konuştu. Trabzon'daki kontrollerde ciddi sorunla karşılaşılmadığını kaydeden Kolombiyalı futbolcu, şöyle devam etti: ''Ancak henüz yapılması gereken tüm kontroller gerçekleştirilmedi. Saha içinde kendimi iyi hissetmiyorum. İçim rahat değil. Trabzonspor'da her zaman elimden geleni yaptığımı biliyorum. İlk olarak başkan Sadri Şener'e teşekkür ediyorum. Kolombiya'ya gelerek beni transfer etti. Fark yaratacak birçok oyuncu aldı. Trabzon'un harika insanlarına teşekkürler. Bana verdikleri desteğin karşılığını gollerle verdim. Şenol Güneş'e büyük saygım var. Büyük bir insan ve müthiş bir teknik direktör. Herkesten çok şey öğrendim. Herkese başarılar dilerim.''