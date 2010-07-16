-TEOFİLO KAMPA KATILACAK VENLO (A.A) - 16.07.2010 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi Hollanda'nın Venlo kentinin Tegelen Kasabası'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Sportclup Irene Sahası'nda yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana tüm futbolcular katıldı. FC Porto ile dün yapılan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculara rejenerasyon programı uygulanırken, diğer futbolcular koordinasyon ve top çalışması yaptı. -YATTARA, NEŞE KAYNAĞI- Trabzonspor'un antrenmanında takım kaptanı İbrahima Yattara, diğer takım oyuncularıyla zaman zaman idmanda güreş tutuyor. Bugünkü idmanda Giray ile güreşen Yattara, kendini yerde buldu. Giray, güreş sonrası basın mensuplarına dönerek sevinç yaşadı. -COLMAN'A ÖZEL İLGİ- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, idmanın son bölümünde Gustavo Colman'ı özel çalıştırdı. Güneş, hafif sakatlığı bulunan ve iki hazırlık maçında da görev alamayan Colman'ı kafa ve ayak topu çalışması yaptırırdı. Colman'ın 1-2 gün içinde tam olarak hazır hale gelebileceği belirtildi. -TEOFİLO'DA SORUN GİDERİLDİ- Trabzonspor'da vize işlemleri nedeniyle kampa henüz katılamayan Kolombiyalı oyuncu Teofilo Gutierrez'in vize sorununun giderildiği bildirildi. Bir süredir Almanya Büyükelçiliği ile görüşmeleri yapan bordo-mavili yönetime olumlu haber antrenman sırasında geldi. Kulüp futbol şube sorumlusu İhsan Alioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kolombiyalı oyuncunun üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olması ve hiç schengen vizesi almamasından da dolayı tamamlanması gereken bazı prosedürlerin tamamlandığını belirterek, ''Bugün vize işlemlerine nokta koyuldu. Kendisi bu akşam takımın kampına katılacak'' dedi. Alioğlu, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen golcü oyuncu Ariza Makukula'nın transferinin baştan beri saptırılan bir konu olduğunu belirterek, ''Kulübün yetkili ağızlarının sezon bittikten sonra (İki nokta transfer olacaktır), şeklinde demeçleri vardı. Savunma transferinden sonra forvet arayışına yönelindi. Makukula Türkiye'de gol kralı ve boşta görünüyor olması dolayısıyla gündemde çok yer aldı. Tabii ki teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere bu konuda kafa yoruldu, bu isim zikredildi. Ancak henüz netleşmiş bir şey yok'' diye konuştu.