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Spor

TEOFİLO CUMA KAMPA KATILACAK VENLO (A.A)

14 Temmuz 2010 17:41

-TEOFİLO CUMA KAMPA KATILACAK VENLO (A.A) - 14.07.2010 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi Hollanda'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Venlo Kenti'nin Tegelen Kasabası'nda dün ilk çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, bu akşam kampta ilk hazırlık maçını Almanya 5. Lig takımlarından Wegberk takımıyla oynayacak olmasına karşın, sabah 2 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Sportclup Irene'nin sahasında gerçekleştirilen çalışmaya faranjit olan Selçuk'la birlikte aşil tendonundan hafif sakatlığı bulunan Egemen katılmadılar. Arka ayak adalesinde gerilme olan Arjantinli oyuncu Gustavo Colman ise idmanı tamamlayamadı.  Teknik direktör Güneş, antrenmanda futbolculara koşunun ardından uzaktan şut ve kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptırdı. Güneş, antrenmanın son bölümünde futbolculara yarı sahada iki takım halinde taktik ağırlıklı maç oynattırdı. Vize problemleri giderilemediği için Hollanda'ya gelemeyen Teofilo Gutierrez'in cuma günü takımın kampına katılarak çalışmalara başlayacağı bildirildi. Aynı konuda sıkıntı yaşayan Fatp Papy'in ise işlemlerinin daha geç sürebileceği belirtildi. Trabzonsporlu gurbetçi taraftarlar, bordo-mavili takımın antrenmanına yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle Hollanda ve Almanya'da bulunan gurbetçi taraftarlar, idmanları izlerken taraftarlara büyük sevgi gösteriyor. Taraftarlar futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş ile fotoğraf çektirirken onlardan bol bol imza alıyor. Futbolcular, basın mensupları ve yöneticilere sürekli Makukula'nın transfer edilip edilmeyeceğini sorarken bazı futbolcular da Makukula transferiyle ilgili aralarında konuşuyor.

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