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Spor

TEOFİLO ANTRENMANA KATILDI VENLO (A.A)

18 Temmuz 2010 01:32

-TEOFİLO ANTRENMANA KATILDI VENLO (A.A) - 17.07.2010 - Trabzonspor, yeni sezon öncesi Hollanda'nın Venlo kentinin Tegelen Kasabası'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, sabah salonda antrenman yapan bordo-mavililer, akşam ise Sportclup Irene Sahası'nda bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana tüm futbolcular katılırken teknik direktör Şenol Güneş, futbolculara top çalışması yaptırdıktan sonra yarı alanda çift kale maç oynattırdı. Güneş, futbolculara sık sık uyarılarda bulunurken onlardan birbirlerine konuşarak yardımcı olmalarını istedi. Vize işlemlerindeki sorunun giderilmesinin ardından Hollanda'ya gelen Teofilo Gutierrez, akşamki antrenmanda yer aldı. 6 gün gecikmeli olarak kampa katılan Teofilo, hafif sakatlığı bulunan Umut Bulut ile birlikte bir süre koşu yaptı. Gurbetçi taraftarlar, idman sonunda teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verirken futbolculara baklava ikram ettiler. Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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