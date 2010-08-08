-TEOFİLO: "BUGÜN BÜYÜK BİR GÜN'' İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Süper Kupa maçında Bursaspor'a attığı 3 golle Trabzonspor'a kupayı getiren Kolombiyalı golcü Teofilo, büyük mutluluk yaşadığını belirtti. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, geride kalan sezonda yaşadığı sıkıntılara değinen Teofilo, ''Burada oldukça zor zamanlar yaşadım. Kişisel ve ailevi problemler geçirdim. Şükürler olsun ki; bugün bizim için büyük bir gün. Bana verilen destekler sayesinde zorlukların üstesinden gelmeyi başardım'' dedi. Kızının hasta olduğunu da bildiren Teofilo, ''Umarım şimdi daha iyidir. Bu galibiyeti ona hediye ediyorum'' diye konuştu. Öte yandan, forvete transfer edilen Jaja'nın sorulması üzerine Kolombiyalı oyuncu, ''Takımımızın yeni bir oyuncuyla güçlenmesi olumlu. Zaten oturmuş bir kadromuz var. Ek bir takviye olacak bu transfer. Takım içinde çok iyi bir dayanışma ve kaynaşma var. Umarım bu zaferlerin devamı gelir'' dedi.