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Spor

Teodosic'in yeni takımı belli oldu

30 yaşındaki oyun kurucu geçen sezonun sonunda basketbol kariyerine NBA’de devam etmek istediğini açıklamıştı

07 Temmuz 2017 12:59

CSKA Moskova'nın yıldız oyuncu kurucusu Milos Teodosic, NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers ile anlaşmaya vardı. Clippers, Chris Paul'ün ayrılışının ardından guard pozisyonunu Sırp Milos Teodosic ile doldurdu.

Yıldız oyuncu, transfer döneminde Fenerbahçe Doğuş'un da gündemine gelmişti.

Teodosic, Clippers’ın ikinci yılı opsiyonlu olmak üzere iki sezon için verdiği 12.3 milyon Dolar değerindeki teklifi kabul etti. 30 yaşındaki oyun kurucu geçen sezonun sonunda basketbol kariyerine NBA’de devam etmek istediğini açıklamıştı.

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