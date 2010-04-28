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Dünya

Tenten'in ırkçı Kongo macerası mahkemelik

Tenten'in "ırkçı" Kongo macerası, siyahları aşağıladığı gerekçesiyle yasaklanması için mahkemeye taşındı.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Popüler çizgi roman kahramanı Tenten'in "ırkçı" Kongo macerası, siyahları aşağıladığı gerekçesiyle yasaklanması için mahkemeye taşındı.


Belçika'da yaşayan Kongolu Bienvenu Mbutu, Herge tarafından 1930'larda yaratılan Tenten serisinde yer alan "Tenten'in Maceraları: Tenten Kongo'da" macerasında siyahlara hakaret eden bölümlerin çıkarılmadan yayımlanmasına yasak getirilmesini istedi.


Çizgi romanda Tenten'in yanında çalıştırdığı siyahın "aptal ve niteliksiz" biri olarak gösterildiğini belirten Mbutu, beyazları yücelten kitabın siyahları "evrim geçirmemiş" insanlar olarak tasvir ettiğini söyledi.

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