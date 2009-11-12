‘Maçta ölecekmiş gibi olurdum’



‘Tenise dönmeyi düşünmüyoruz’

Tenisin efsane ismi Andre Agassi, tenis oynamaktan hep nefret etmiş! Der Spiegel dergisine konuşan ünlü oyuncu geride bıraktığı tenis kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda yaptı. Sekiz grand slam zaferine adını yazdıran ‘Harika Çocuk’ lakaplı Agassi, söyleşisinde tenise kendi isteğiyle başlamadığını anlatarak “Tenisten son derece nefret ediyordum” itirafında bulundu.Babasının, hayatındaki her şeyi kontrol etmek istediğinden bahseden oyuncu, tenise rızasıyla değil babasının zorlamasıyla başlamış. “Tenis oynamak kendi seçimim değildi. Benim için yanlış bir hayattı” diyen başarılı sporcu, eski bir boksör olan babasının çocukken kendisini dövdüğünü de açıkladı.‘Harika çocuk’, kamuoyunda ‘kibirli’ olarak anılmasını şu sözlerle yorumladı: “Gerçek daha farklı. O zamanlar ben de kim olduğumu bilmiyordum. Sadece yenilmekten, halkın alaylarından, babamın suçlamalarından çok korkuyordum” diyor. Roger Federer’ın tenis oynarken çok eğlendiğini, bunun kendisi için geçerli olmadığını itiraf eden Agassi, “Ben oynarken ölecekmişim gibi hissediyordum” diyor.“Çok hızlı şöhret oldum, ama çok geç büyüdüm” diyen oyuncu, eşinden manevi anlamda çok şey öğrendiğini söylüyor. Eşi Steffi Graff’ın kendisinden daha emin ve daha güçlü olduğunu belirten Agassi, “Steffi, bana düşünmeyi bırakıp hissetmeyi öğretti” diye konuştu. Agassi’ye göre en büyük ortak noktaları ikisinin de çok kontrolcü babalara sahip olması. Eşinin çok sevdiği tenise kendi kararıyla başladığını söyleyen Agassi’ye göre Graff’ın başarısında bu da etkili.Andre Agassi uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği, özel hayatıyla ilgili detaylar verdiği ‘Open: An Autobiography’ (Açık: Bir Otobiyografi) adlı kitabı neden yazdığına da açıklık getirdi. Agassi yaşam öyküsünü, kendi seçimlerini yapamayan insanlara umut ve verebileceğini düşündüğü için yazmaya karar vermiş. Agassi kitabı para için yazmadığının da altını çiziyor. “Babamla birbirimize hiç sarılmadık ve asla ‘Seni seviyorum’ demedik” diyen sporcu, babasının kitabını okumak istemediğini de söyledi.Agassi kitabında tenis kariyeri sürerken uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve bu tartışmalara yol açmıştı. Sporcu söyleşisinde “Uyuşturucu kullanan sporcuları suçlamak yerine, onlara yardım etmeliyiz. Bu tarz sporcuların sıkıntıları olabilir” diyor.İki çocuk babası Grassi, kızı Jaz’ın haftada üç gün tenis oynadığını, oğlu Jaden’in ise beyzbolla ilgilendiğini anlatıyor. Çocuklarını spora zorlamadıklarını, dil öğrenmelerini daha çok önemsediklerini belirten Agassi, Graff’ın oğulları Jaden’e Almanca öğrettiğini söylüyor. Yarışmayı ve yarışmanın yarattığı baskıyı hiçbir zaman sevmediğini belirten Agassi, sporu bırakıp gözlerden uzak bir hayat sürmenin özgür hissettirdiğini söylüyor ve hem kendisinin, hem de eşi Graff’ın spora geri dönmeyi düşünmediklerini kesin bir dille ifade ediyor.