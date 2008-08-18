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Spor

Teniste zirve el değiştirdi

Tek erkeklerde Roger Federer'i geride bırakarak ilk sıraya yükselen Rafael Nadal, ilk sıraya yükselme başarısı gösteren 24. raket oldu.

18 Ağustos 2008 03:00

Tek erkeklerde dünyanın bir numaralı ismi isviçreli raket Roger Federer'in ardında üst üste 160 hafta ikinci sırada kalmayı başaran İspanyol raket Rafael Nadal, Cincinati'deki turnuvada yarı-finale kalarak dünya klasmanında ilk sıraya yükselmeyi garantilemişti.Tek erkeklerde dünyanın yeni bir numarası Nadal, bu mutluluğu Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak pekiştirdi.

Pekin'de final maçının ardından açıklamalarda bulunan ve çok iyi bir sezon geçirdiğini dile getiren Nadal, "Bu sezon hayal edebileceğim en iyi noktadayım. Her şey için çok mutlu olmalıyım. 1 numaraya yükselmek elbette mutluluk verici; ancak duygularımın çok fazla değiştiğini söyleyemem, çünkü geçtiğimiz sezonda çok iyi performans sergiledim. Bu benim için tatmin edici bir tablo. Birkaç gün eğlenmek istiyorum; ama daha sonra 25 Ağustos'ta başlayacak olan Amerika Açık'a konsantre olmak zorundayım" dedi.

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