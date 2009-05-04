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Spor

Teniste zirve değişmedi

04 Mayıs 2009 16:12


Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre teniste dünya klasmanında erkekler ve bayanlarda ilk 3 sıra değişmedi. 


Teniste dünya klasmanında erkekler ve bayanlarda ilk 3 sıra değişmedi.

ATP'den yapılan açıklamaya göre, dünya klasmanında erkekler ve bayanlarda ilk 3 isim aynı kaldı.

Avustralya Açık'ın tek erkekler şampiyonu İspanyol Rafael Nadal'ın 15 bin 290 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer ikinci, Sırp Novak Djokovic de 3. sırada yer aldı.

ABD'li tenisçi Serena Williams'ın, Miami'deki Sony Ericsson Açık'ta ve İspanya'daki Andalucia Tenis Şampiyonası'nda aldığı yenilgiler nedeniyle bayanlarda ikinci sıraya düşmesi üzerine liderliğe yükselen Rus tenisçi Dinara Safina'nın, 9 bin 71 puanla konumunu koruduğu sıralamada, Williams ikinciliğini, Sırp Jelena Jankovic de üçüncülüğünü sürdürdü.

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