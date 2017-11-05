Teniste Türk havlusu rüzgarı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İhracatçılar Birliği tarafından Türk havlusunun tanıtımı için oluşturulan \'Turkish Towels\' markası, ABD\'nin Miami kentinde düzenlenen Tenis Senyörler Dünya Kupası\'nda Türk Milli Takımı\'nın yanında yer aldı.

\'Turkish Towels\' markası ile geçen Mayıs ayında \'Turkish Airlines Euroleague Final Four\' maçlarının global sponsorlarından Denizli İhracatçılar Birliği, bu kez de ABD\'nin Miami kentinde, uluslararası düzeyde dünyanın dört yanından takımların katılımı ile düzenlenen Tenis Senyörler Dünya Kupası\'nda Türk Milli Takımı\'nın destekçisi oldu. 29 Ekim- 3 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası turnuvaya 33 farklı ülkeden toplam 118 takım katıldı. Milli takım sporcuları arasında, 7\'nci defa Türkiye\'yi uluslararası turnuvalarda temsil eden Türkiye Tenis Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Nilgün Keçeci de yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, Türk havlusunun tanınırlığının artması amacıyla son dönemde Turkish Towels markasının markalaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Ülkemiz ihracatının kalıcı ve sürdürülebilir rakamlara ulaşması ve her sene artış trendi yakalaması için dünya markaları çıkarmaya ihtiyacımız var. Bu adaylardan en önemlilerinden biri de şüphesiz Türk havlusu. Turkish Towels markamızla dünyanın önde gelen fuarlarında ve etkinliklerinde boy gösteriyoruz. Bu kez de Tenis Senyör Milli Takımımızın yanındayız ve bundan gurur duyuyoruz.\"



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