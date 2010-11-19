-TENİSTE SON TURNUVA HEYECANI LONDRA (A.A) - 19.11.2010 - Teniste sezonun son turnuvası olan ATP Dünya Turu Finalleri'nde heyecan başlıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da, 21-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan finallerde, dünya klasmanında ilk 8 sırada yer alan raketler mücadele edecek. Toplam 2 milyon 227 bin 500 Sterlin ödülün dağıtılacağı finaller, başkent Londra'nın doğusunda bulunan ve 23 bin kişilik kapasiteye sahip O2 Arena'da oynanacak. Finallerde A Grubu'nda, dünya klasmanının ilk sırasında yer alan İspanyol tenisçi Rafael Nadal'ın yanı sıra Novak Djokovic, Tomas Berdych ve Andy Roddick, B Grubu'nda ise İsviçreli raket Roger Federer, Robin Soderling, Andy Murray ve David Ferrer bulunuyor. ATP Dünya Turu Finalleri'nde mücadele edecek raketler dün başkent Londra'da, Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık Konutunda, İngiltere Başbakanı David Cameron'ı ziyaret etti. Finallerde Pazar günü Robin Soderling ile Andy Murray, Roger Federer ile de David Ferrer karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü ise Novak Djokovic-Tomas Berdych ve Rafael Nadal-Andy Roddick maçları oynanacak.