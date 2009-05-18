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Spor

Teniste sıralamda değişiklik yok

18 Mayıs 2009 17:26

Teniste dünya klasmanında erkekler ve bayanlarda ilk 3 sıra değişmedi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamaya göre, dünya klasmanında erkekler ve bayanlarda ilk 3 isim aynı kaldı. Avustralya Açık'ın tek erkekler şampiyonu İspanyol Rafael Nadal'ın 14 bin 960 puanla liderliğini koruduğu sıralamada, İsviçreli Roger Federer ikinci, İngiliz Andy Murray de 3. sırada yer aldı.

ABD'li tenisçi Serena Williams'ın, Miami'deki Sony Ericsson Açık'ta ve İspanya'daki Andalucia Tenis Şampiyonası'nda aldığı yenilgiler nedeniyle bayanlarda ikinci sıraya düşmesi üzerine liderliğe yükselen Rus tenisçi Dinara Safina'nın, 9 bin 801 puanla konumunu koruduğu sıralamada, Serena Williams ikinciliğini, ablası Venus Williams da üçüncülüğünü sürdürdü.

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