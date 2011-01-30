-TENİSTE ŞAMPİYON DJOKOVIC ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın erkekler finalinde İskoç Andy Murray'i 3-0 yendi ve sezonun ilk Grand Slam şampiyonu oldu. Turnuvaya 3 numaralı seribaşı olarak katılan Djokovic, 2 saat 39 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle yendi ve 2008'de, yine Avustralya'da elde ettiği zaferin ardından, kariyerine 2. Grand Slam şampiyonluğunu eklemiş oldu. Maçın genelinde, Murray'e oranla daha cesur oynayan ve doğrudan sayı getiren vuruşlarla rakibini yoran Djokovic, oyunu yönlendiren isim oldu. Buna karşılık 5 numaralı seribaşı Murray, agresif oyun tarzından ziyade, sabırlı oynayarak, rakibinin basit hata yapmasını bekledi. Maçın ilk setinde her iki tenisçi de kendi servislerinde zorlanmalarına rağmen, avantajlı durumlarından faydalanmayı bildi ve bu setin 7. oyununa 3-3 beraberlikle girildi. 10. oyunda 5-4 öne geçen Djokovic, rakibinin servis kullandığı bu oyunda da üstünlük sağladı ve durumu 6-4'e getirerek, setlerde 1-0 öne geçti. 2. sette de temposunu düşürmeyen Sırp tenisçi, 2. oyunda rakibinin servisini kırarak, 2-0 ile avantaj yakaladı. Djokovic, istikrarlı oyununu setin geri kalan oyunlarında da sürdürdü ve bu seti rahat bir şekilde 6-2 kazanarak, durumu 2-0'a getirdi. 3. sete iyi başlayan Murray oldu. İlk oyunda rakibinin serisini kıran Murray, her ne kadar ilk iki sete oranla daha cesur oynasa da 2. oyunda servisinin kırılmasını engelleyemedi ve avantajını yitirdi. Oyuna, ilk 2 sette olduğu kadar hükmedemeyen Djokovic, baskıdan kurtulamayan rakibine 4. oyunda 3-1 ile üstünlük sağladı. Murray, 7. oyuna girilirken dengeyi 3-3 ile sağlasa da Djokovic, rakibinin daha fazla oyun almasına izin vermedi ve bu seti 6-3 alarak, maçtan 3-0 galip ayrıldı. Djokovic, aldığı bu sonuçla kariyerinin 2. Grand Slam'ini kazanırken, yakın arkadaşı olan Murray'nin de Britanya'nın 75 yıllık hasretine son vermesini engellemiş oldu. Grand Slam turnuvalarında 1936 yılından bu yana şampiyon çıkartamayan Britanya, geçen yıl da Avustalya Açık'ın finalinde kaybeden Murray'nin bu turnuvada şeytanın bacağını kıracağına inanıyordu. Britanya, Grand Slam turnuvalarında son şampiyonluğu, 1936 yılındaki ABD Açık'ta, Fred Perry ile görmüştü. /* Oyuncuların istatistikleri şöyle: Djokovic Murray -------- ------- İlk Servisi Oyuna Sokma Yüzdesi 67 53 Ace 6 6 Çift Hata 0 4 Basit Hata 33 47 İlk Servisten Çıkarttığı Sayı Yüzdesi 70 64 2. Servisten Çıkarttığı Sayı Yüzdesi 60 31 Doğrudan Sayı Getiren Vuruş (servis dahil) 26 21 Servis Kırma İstatistiği 7-18 3-4 File Önü İstatistiği 9-14 7-18 Aldığı Toplam Sayı 106 78 */