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Spor

TENİSTE NADAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A)

25 Ekim 2010 16:53

-TENİSTE NADAL LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Teniste dünya klasmanında erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, bayanlarda da Danimarkalı Caroline Wozniacki liderliğini sürdürdü. Milli tenisçi Marsel İlhan da 93'üncü sıraya yükselerek kariyerindeki en yüksek dereceyi yaptı. ATP ve WTA Tour, erkekler ve bayanlar dünya klasmanını açıkladı. Erkeklerde İspanyol Nadal 11 bin 880 puanla liderliğini sürdürdü. İlk 8'in değişmediği sıralamada İsviçreli Roger Federer ikinci sırada yer aldı. Danimarkalı Caroline Wozniacki'nin 7 bin 675 puanla liderliğini koruduğu bayanlar sıralamasında Rus Vera Zvonareva, 2. sıraya yükseldi. ABD'li Serena Williams ise üçüncü sıraya düştü. Milli tenisçi Marsel İlhan da 570 puanla bir basamak yükselerek 93'üncülüğe çıktı. İlhan, kariyerindeki en yüksek dereceye ulaşmış oldu.

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