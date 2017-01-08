T24 LogoT24 Logo
Spor

Teniste milli kadrolar açıklandı

Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup ve Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup maçlarında Türkiye forması giyecek milli tenisçiler açıklandı

08 Ocak 2017 19:24

Türkiye Tenis Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8-11 Şubat tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup maçlarında, kaptan Alaaddin Karagöz'ün yaptığı değerlendirme sonucu ay-yıldızlı takım Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'den oluşacak.

Kafilede tecrübe kazanması adına Berfu Cengiz de yer alacak. Milli takım, Tallinn'deki müsabakalar öncesi 1-4 Şubat tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye'nin arka arkaya 5. kez boy göstereceği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'taki diğer 13 ülke ise şöyle:

Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Letonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Sırbistan.

Davis Cup kadrosu

Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup serüvenini 2015'ten bu yana sürdüren Türkiye, 2017'deki ilk sınavını 3-5 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında verecek.

Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında gerçekleşecek mücadelelerde ay-yıldızlı formayı giyecek oyuncular ise kaptan Haluk Akkoyun tarafından duyuruldu.

Buna göre Kıbrıs Rum Kesimi karşısındaki Davis Cup 1. tur eşleşmesinde Türkiye'yi Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek temsil edecek.

ETİKETLER

tenismilli kadrolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24