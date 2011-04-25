-TENİSTE LİDERLER DEĞİŞMEDİ ANKARA (A.A) - 25.04.2011 - Teniste dünya sıralamasında, erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda Danimarkalı Caroline Wozniacki liderliğini sürdürdü. ATP ve WTA, teniste dünya sıralamasını açıkladı. Erkeklerde İspanyol Nadal, 12 bin 870 puanla liderliğini sürdürürken, Sırp Novak Djokovic ikinci, İsviçreli Roger Federer de üçüncü sıradaki yerini korudu. Kadınlarda da ilk 3 sıra aynı kaldı. Danimarkalı Wozniacki'nin 9 bin 970 puanla ilk sırada yer aldığı sıralamada, Belçikalı Kim Clijsters ikinciliğini, Rus Vera Zvonareva da üçüncülüğünü sürdürdü. Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, kadınlarda 2 basamak düşerek 162. sırada yer aldı. Erkeklerde ise Marsel İlhan, 4 basamak yükselerek 107. sıraya çıktı. Erkeklerde ve bayanlarda ilk 10 tenisçi şöyle: -ERKEKLER- 1. (1) Rafael Nadal (İspanya) 12870 puan 2. (2) Novak Djokovic (Sırbistan) 9640 3. (3) Roger Federer (İsviçre) 8550 4. (4) Andy Murray (İngiltere) 5905 5. (5) Robin Soderling (İsveç) 5175 6. (6) David Ferrer (İspanya) 4840 7. (7) Tomas Berdych (Çek Cumhuriyeti) 3900 8. (8) Jurgen Melzer (Avusturya) 3020 9. (9) Gael Monfils (Fransa) 2600 10. (11) Nicolas Almagro (İspanya) 2530 -BAYANLAR- 1. (1) Caroline Wozniacki (Danimarka) 9970 puan 2. (2) Kim Clijsters (Belçika) 8115 3. (3) Vera Zvonareva (Rusya) 7615 4. (4) Francesca Schiavone (İtalya) 4892 5. (5) Victoria Azarenka (Belarus) 4630 6. (7) Samantha Stosur (Avustralya) 4336 7. (6) Li Na (Çin) 4300 8. (8) Jelena Jankovic (Sırbistan) 4235 9. (9) Maria Sharapova (Rusya) 3726 10. (10) Serena Williams (ABD) 3035 Not: Parantez içindeki rakamlar, tenisçinin bir önceki sıralamasını gösteriyor.