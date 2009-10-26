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Spor

Teniste kadınlar klasmanında Rus sporcu Safina birinciliğe yükseldi

26 Ekim 2009 18:09

Teniste dünya klasmanında erkeklerde ilk 3 sıra değişmezken, bayanlarda Rus Dinara Safina yeniden liderliğie yükseldi.
     Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), dünya klasmanında erkekler ve bayanlar sıralamasını açıkladı. İlk 3 sıranın değişmediği erkeklerde İsviçreli Roger Federer liderliğini sürdürürken, İspanyol Rafael Nadal ikinciliğini, Sırp Novak Djokovic de üçüncülüğünü korudu.
     Bayanlarda ay başında Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Rus Dinara Safina'dan daha fazla puan toplayıp, liderliği ele geçiren ABD'li Serena Williams, bu sıralamada yeniden ikinci sıraya geriledi. Rus Svetlana Kuznetsova ise 3. sıradaki yerini sürdürdü.

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