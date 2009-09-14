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Spor

Teniste ilk 3 sıra değişmedi

14 Eylül 2009 19:02

Teniste dünya klasmanında bayanlarda ilk 3 sıra değişmezken, daha önce sıralamada adı olmayan, ABD Açık tek bayanlar şampiyonu Belçikalı Kim Clijsters, bir anda 19. sıraya yerleşti.

WTA Tour, TSİ bu sabaha karşı sona eren, 129. ABD Açık Tenis Turnuvası tek bayanlar finalinin ardından, dünya klasmanında bayanlar sıralamasını açıkladı. Rus tenisçi Dinara Safina, ABD'li Serena Williams ve ablası Venus Williams'ın ilk 3 sırada yer aldığı listede, ismi daha önce sıralamada yer almayan ABD Açık şampiyonu Belçikalı Clijsters ise bir anda 19. sıraya oturdu.

2007 yılında henüz 24 yaşındayken tenisi bırakıp, bu yıl kortlara yeniden dönen, 2005 yılının ABD Açık Şampiyonu Clijsters, finalde 9 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, tek bayanlar şampiyonu olmuştu.

Erkeklerde dünya klasmanı, ABD Açık'ta TSİ bu gece yapılacak final karşılaşmasından sonra açıklanacak.

Dünya klasmanında ilk 10 sıra ve puanları şöyle:



(Not: Parantez içindeki rakamlar, tenisçilerin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)

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