Teniste ilk 3 sıra değişmedi

Teniste dünya klasmanında bayanlarda ilk 3 sıra değişmezken,
daha önce sıralamada adı olmayan, ABD Açık tek bayanlar şampiyonu Belçikalı Kim
Clijsters, bir anda 19. sıraya yerleşti.
WTA
Tour, TSİ bu sabaha karşı sona eren, 129. ABD Açık Tenis Turnuvası tek bayanlar
finalinin ardından, dünya klasmanında bayanlar sıralamasını açıkladı. Rus
tenisçi Dinara Safina, ABD'li Serena Williams ve ablası Venus Williams'ın ilk 3
sırada yer aldığı listede, ismi daha önce sıralamada yer almayan ABD Açık
şampiyonu Belçikalı Clijsters ise bir anda 19. sıraya oturdu.
2007
yılında henüz 24 yaşındayken tenisi bırakıp, bu yıl kortlara yeniden dönen, 2005
yılının ABD Açık Şampiyonu Clijsters, finalde 9 numaralı seribaşı Danimarkalı
Caroline Wozniacki'yi 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, tek bayanlar
şampiyonu olmuştu.
Erkeklerde dünya klasmanı, ABD Açık'ta TSİ bu gece
yapılacak final karşılaşmasından sonra açıklanacak.
Dünya klasmanında ilk
10 sıra ve puanları şöyle:
(Not:
Parantez içindeki rakamlar, tenisçilerin bir önceki sıralamasını
gösteriyor.)