Teniste dünyanın yeni 1 numarası Andy Murray

Britanyalı Andy Murray, ATP Paris Masters yarı finalinde Kanadalı rakibi Milos Raonic'in sakatlığı nedeniyle oyundan çekilmesiyle, dünyanın yeni 1 numarası oldu. 122 haftadır dünya 1 numarası olan Novak Djokovic, çeyrek finalde Marian Cilic'e yenilmişti.

Wimbledon tenis turnuvasında şampiyonluğu yaşayan Andy Murray kendisini dünyanın 1 numarasına taşıyacak son maçı oynamadan kazandı.

Murray, pazartesi günü 122 haftadır zirvede yer alan Sırp Novak Djokovic'in yerine erkekler tenisinde dünyanın 1 numarasındaki yerini alacak.

Djokovic: Murray haketti

Bir numara olmasının inanılmaz bir gurur olduğunu ve bunun yılladır hayalini kurduğu bir şey olduğunu ifade eden Murray “Ancak bu birincilik bugünkü maçın bir sonucu değil kariyerimin en iyi zamanı olan son 12 ayın bir sonucu” diye konuştu.

ATP sıralamasının zirvesinde yer alan ilk Britanyalı tenisçi olmayı başaran Murray 76 haftadır Djokovic'in ardından ikinci sırada yer alıyordu.

Murray'nin birinciliği hakettiğini söyleyen Sırp raket Djokovic, "Başarısına saygı duyuyorum. Nihayetinde spor böyle bir şey. Her zaman kazanmayı bekleyemezsiniz” diye konuştu.

2017'ye Murray'nin mi yoksa Djokovic'in mi dünyanın 1 numarası olarak gireceğini 13-20 Kasım tarihlerinde Londra'da yapılacak ATP sezon finali belirleyecek.