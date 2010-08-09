-TENİSTE ABD'LİLER İLK KEZ 10'A GİREMEDİ LONDRA (A.A) - 09.08.2010 - ATP sıralamasında ilk kez ilk 10'da bir Amerikalı tenisçi kendisine yer bulamadı. Erkekler tenisinde büyük bir düşüş yaşayan ABD, son dönemlerdeki gurur kaynağı Andy Roddick'in bugün açıklanan listeye göre 9.'luktan 11.'liğe gerilemesiyle, ATP'nin 37 yıllık tarihinde ilk kez ilk 10 dışında kaldı. Andy Roddick, en son 2003'te ABD Açık'ı kazanmış ve bu, bir Amerikalı erkek tenisçinin kazandığı son Grand Slam olmuştu. Listede İspanyol raket Rafael Nadal birinci sıradaki yerini korurken, Sırp tenisçi Novak Djokoviç 2, İsviçreli Roger Federer ise 3. sırada yer aldı. Listeye göre Türk tenisçi İlhan Marsel ise 3. basamak gerileyerek kendisine 109. sırada yer buldu.