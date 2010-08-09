T24 LogoT24 Logo
Spor

TENİSTE ABD'LİLER İLK KEZ 10'A GİREMEDİ LONDRA (A.A)

09 Ağustos 2010 17:43

-TENİSTE ABD'LİLER İLK KEZ 10'A GİREMEDİ LONDRA (A.A) - 09.08.2010 - ATP sıralamasında ilk kez ilk 10'da bir Amerikalı tenisçi kendisine yer bulamadı. Erkekler tenisinde büyük bir düşüş yaşayan ABD, son dönemlerdeki gurur kaynağı Andy Roddick'in bugün açıklanan listeye göre 9.'luktan 11.'liğe gerilemesiyle, ATP'nin 37 yıllık tarihinde ilk kez ilk 10 dışında kaldı. Andy Roddick, en son 2003'te ABD Açık'ı kazanmış ve bu, bir Amerikalı erkek tenisçinin kazandığı son Grand Slam olmuştu. Listede İspanyol raket Rafael Nadal birinci sıradaki yerini korurken, Sırp tenisçi Novak Djokoviç 2, İsviçreli Roger Federer ise 3. sırada yer aldı. Listeye göre Türk tenisçi İlhan Marsel ise 3. basamak gerileyerek kendisine 109. sırada yer buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24