-TENİSTE 4 SPORCUMUZ ELENDİ TRABZON (A.A) - 25.07.2011 - 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın tenis müsabakalarının ilk gününde Türkiye'nin 2 bayan ve 2 erkek sporcusu da rakiplerine yenilerek elendi. Karşılaşmalar, Beşirli Semti'nde 4 bin 500 seyirci kapasiteli ana kort, 3 kapalı kort ve 12 açık kortun yer aldığı Tenis Kompleksi'nde başladı. Türkiye'de ilk olarak erkeklerde karşılaşmaya çıkan Yiğitcan Çömlek, Gürcistan'dan Shota Meparidze'ye 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi. Efekan Bülbül ise Polonyalı rakibi Kamıl Adrian Maychrzak karşısında ilk seti 6-4 kaybetti. İkinci sette rakibini 6-3 yenerek eşitliği sağlayan Efekan Bülbül, son seti 6-0 kaybedince maçtan 2-1 yenik ayrılarak elenmekten kurtulamadı. Bayanlarda ise Ayşenur Durmuş, Azerbaycanlı rakibi Kamilla Farkhad'a birinci sette 6-3 yenilirken ikinci seti 6-0 kazandı. Durmuş, üçüncü seti 6-3 kaybedince müsabakadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak bir üst tura yükselemedi. Türk sporculardan Gülben Güldaş ise ilk müsabakada Yunanistan'dan Anastasia Vasileiou'yu 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Güldaş, ikinci turda ise Slovakya'dan Maria Sarah Jurakova'ya 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi. Teniste yarın teklerde eleme karşılaşmalarının süreceği belirtildi.