Tenisin kraliçeleri İstanbul'da

İstanbul'da 23-28 Ekim tarihlerinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek TEB BNP Paribas WTA Championships Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın kura çekimi, Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Kura çekimine şampiyonada mücadele edecek olan sporcular, Victoria Azarenka, Maria Sharapova, Serena Willliams, Agnieszka Radwanska, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Sara Errani, Li Na ve yedek oyuncu Fransız Marion Bartoli de katıldı.

Kura çekiminde, 8 sporcu 4'erli iki grupta yer alırken, grup renkleri geçen yıl olduğu gibi Türk bayrağını sembolize etti.

Kura çekimi sonunda, Victoria Azarenka, Serena Williams, Angelique Kerber, Li Na, Kırmızı Grup'ta, Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova, Sara Errani, Beyaz Grupta yer aldı.