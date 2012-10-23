T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tenisin kraliçeleri İstanbul'da

Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın kura çekimine şampiyonada mücadele edecek Maria Sharapova ve Serena Willliams da katıldı

23 Ekim 2012 01:38

İstanbul'da 23-28 Ekim tarihlerinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek TEB BNP Paribas WTA Championships Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın kura çekimi, Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Kura çekimine şampiyonada mücadele edecek olan sporcular, Victoria Azarenka, Maria Sharapova, Serena Willliams, Agnieszka Radwanska, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Sara Errani, Li Na ve yedek oyuncu Fransız Marion Bartoli de katıldı.

Kura çekiminde, 8 sporcu 4'erli iki grupta yer alırken, grup renkleri geçen yıl olduğu gibi Türk bayrağını sembolize etti.

Kura çekimi sonunda, Victoria Azarenka, Serena Williams, Angelique Kerber, Li Na, Kırmızı Grup'ta, Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova, Sara Errani, Beyaz Grupta yer aldı.

ETİKETLER

uluslararası kadınlar tenis turnuvasıtenis kraliçeleriistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24