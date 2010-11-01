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TENİSİN İKİ "DEV" İSMİ ABU DABİ'DE KARŞILAŞACAK ABU DABİ (A.A)

01 Kasım 2010 16:52

-TENİSİN İKİ "DEV" İSMİ ABU DABİ'DE KARŞILAŞACAK ABU DABİ (A.A) - 01.11.2010 - Teniste dünya klasmanının 1 numaralı ismi İspanyol Rafael Nadal ve 2 numarası İsviçreli Roger Federer, Abu Dabi'deki Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda karşı karşıya gelecek. Nadal ve Federer, 30 Aralık 2010-01 Ocak 2011 tarihleri arasında düzenlenecek Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda karşılaşacak. Turnuvada tek erkeklerde boy gösterecek diğer isimler Robin Soderling, Tomas Berdych, Jo-Wilfried Tsonga ve Marcos Baghdatis olarak açıklandı. Abu Dabi'de bu yılın başında ilk şampiyonluğunu kazanan Nadal, buranın kendisi için büyük anılarla dolu geçtiğini, Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nın da 2011 sezonunun ilk ''grand slam'' turnuvası olan Avustralya Açık için hazırlık olacağını söyledi.

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