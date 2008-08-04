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Spor

Tenisin 1 numarası olacak

Nadal, Cinnicati Masters Turnuvası yarı finalinde Novak Cokoviç’e yenilmesine rağmen dünyanın bir numarası olmak için artık sadece gün sayıyor...

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Cinnicati Masters Turnuvası yarı finalinde Novak Cokoviç’e yenilmesine rağmen dünyanın bir numarası olmak için artık sadece gün sayıyor.

Cokoviç’e 6-1 ve 7-5’lik setlerle 2-0 kaybederek elenen Nadal, 235 haftadır 1 numara unvanını elinde bulunduran Roger Federer’den bu unvanı 18 Ağustos’ta devralacak. Yaklaşık üç aydır maç kaybetmeyen 22 yaşındaki genç raketin 32 maçlık yenilmezlik serisi de bu maçla birlikte bozulmuş oldu. Zirveye çıkmaya hazırlanan Nadal, “Çok mutluyum çünkü 1 numara olmak uzun zaman önce çok zor bir işti” diye konuştu.

Kadınlarda da dünyanın 1 numarası 11 Ağustos’ta değişecek. Kariyerinde hiç grand slam finaline yükselemeyen buna karşın çok fazla turnuvaya katılan ve kolay kolay ilk turlarda elenmeyen Sırp Jelena Jankoviç, liderliği vatandaşı Ana İvanoviç’ten devralacak. İvanoviç’i sadece 8 puan farkla geçecek olan Jankoviç, kadınlarda 1 numaraya yükselen 18. isim olacak.

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