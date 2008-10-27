Tenisçinin şok ölümü





İtalyan tenisçi Federico Luzzi'nin ani ölümü ülkeyi yasa boğdu. Doğduğu kent olan Arezzo'da bulunan San Donato Hastanesi'nde hayatını kaybeden 28 yaşındaki tenisçinin ölüm nedeni lösemi olarak açıklandı.



Luzzi, geçen haftasonu Sardunya Adası'nda yapılan Profesyonel Tenis Ligi maçında fenalaştı, ancak bir süre sonra kendine gelen tenisçi ertesi günü hastaneye gitti ve kendisine zatürre teşhisi konuldu. Tetkiklerin devamında milli tenisçinin kan kanseri olduğu belirlendi. Luzzi'nin tedavisine hemen başlanırken, milli tenisçinin vücudu tedaviye cevap vermedi ve aniden komaya girdi. Altı günün sonunda ise Federico Luzzi hayatını kaybetti.



Milli tenisçi geçmişte 14 Yaş Altı Dünya Şampiyonu olmuştu.



