Tenisçi Şarapova'dan doping açıklaması

Dünyaca ünlü Rus tenişçi Mariya Şarapova, girdiği ilaç testini geçemediğini duyurdu.Kariyeri boyunca yaşadıkları konusunda dürüst olduğunu belirten ünlü tenisçi, “İşimi yaparken her gün büyük bir sorumluluk ve profesyonellikle hareket ettim. Büyük bir hata yaptım, hayranlarımı, bana destek verenleri, 4 yaşından beri yaptığım sporu hayal kırıklığına uğrattım” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Şarapova’nın 10 yıldır kullandığını belirttiği meldonyum adlı ilaç, bu yılın başında, Uluslarası Tenis Federasyonu tarafından yasaklanmıştı. Yapılan kural değişikliği, Şarapova’nın ihlaline yol açtı.

“Yaptığımın sonuçları olacağının farkındayım” diyen Şarapova, yaşananların kariyerini sonlandırmasını istemediğini belirterek, “Umarım bana başka bir şans daha verilir. Bunun için kendimden başka birini suçlayamam. Günün sonunda, yaptığınız her şey sizinle ilgilidir” diye konuştu.

Ünlü tenişçinin açıklaması, sol kolundaki sakatlıktan dolayı Indian Wells’teki BNP Paribas Açık’ta oynayamacağının duyurulmasının ardından geldi.