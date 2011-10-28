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Spor

Tenisçi Safin, siyasete atıldı PARİS (A.A)

28 Ekim 2011 13:46

-Tenisçi Safin, siyasete atıldı PARİS (A.A) - 28.10.2011 - Teniste, erkeklerde dünya sıralamasında bir dönem 1 numarada bulunan Rus Marat Safin, milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Tenisi 2 yıl önce bırakan 31 yaşındaki Safin, gelecek ayki seçimlerde milletvekili olarak Rus Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'ya girmek istediğini söyledi. Safin, ''Zeki biri olduğumu biliyorum. Verebilecek çok şeyim var. Neler yapılması gerektiği hakkında çok fikrim var'' diye konuştu.  2000 yılında ABD Açık'ta, 2005'te Avustralya Açık'ta şampiyon olan Safin, seçimlerde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekili adayı olduğunu belirtti.

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