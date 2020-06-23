Tenisçi Novak Djokovic'in Koronavirüs testi pozitif çıktı

Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Teniste erkekler dünya 1 numarası Djokovic'in Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamada, toplam 22 kişiye test yapıldığı belirtilirken, tenisçiler Alexander Zverev ile Marin Cilic'in test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Bu arada, Sırp medyasında çıkan haberlerde, Novak Djokovic'in herhangi bir virüs belirtisi göstermediği