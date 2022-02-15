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Spor

Tenis yıldızı Novak Djokovic: Aşı karşıtı değilim ancak zorunlu tutulan turnuvaları kaçırmayı göze alıyorum

Djokovic, geçen ay Avustralya Açık için gittiği Avustralya’dan, aşı durumu nedeniyle sınır dışı edilmişti

15 Şubat 2022 11:08

T24 Dış Haberler

Covid aşısı belgelerini sunamadığı için Avustralya’ya alınmayan erkekler tenis bir numarası Novak Djokovic, Covid aşısına karşı olmadığını ancak aşıya zorlandığı durumda turnuvaları kaçırmayı tercih edeceğini söyledi.

BBC’ye konuşan tenis yıldızı Novak Djokovic, aşı karşıtı hareketle özdeşleştirilmek istemediğini ancak aşı konusunda bireylerin kendi kararlarına bırakılmasını savunduğunu söyledi.

Djokovic, aşı zorunluluğu nedeniyle Wimbledon, Fransa Açık gibi büyük turnuvaları kaçırmayı göze alıp almadığı sorusuna “Evet, bu ödemeyi göze aldığım bir bedel” yanıtını verdi.

Djokovic, “Hiçbir zaman aşı karşıtı olmadım ancak vücuduna girecek maddeyi seçme özgürlüğü olduğunu destekliyorum” dedi.

Tenis yıldızı, bazı turnuvalardaki aşı zorunluluğunun değişmesini umduğunu da belirtti.

Daha önce 20 defa Grand Slam’ı kazanan Djokovic, geçen ay Avustralya Açık için gittiği Avustralya’dan, aşı durumu nedeniyle sınır dışı edilmişti.

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