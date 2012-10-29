Tenis turnuvası finalinde iki bakan ve Kadir Topbaş ıslıkla protesto edildi!

TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul Tenis Turnuvası finalinin ardından düzenlenen ödül töreninde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ıslıklarla protesto edildi.

TEB BNP Paribas WTA Championships İstanbul Tenis Turnuvası finalinde Serena Williams, Sharapova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in korta davet edildiği esnada salondan protesto sesleri yükseldi.

Bakan Fatma Şahin, konuşma yaptığı esnada Sinan Erdem Spor Salonu'nda yoğun bir şekilde ıslıklandı.

16 bin tenisseverin büyük çoğunlu bu üç ismi ıslıkla protesto ederken Bakan Fatma Şahin'in konuşması da bu tepkilerle bölündü. Bakan Şahin'e yapılan protestolar üzerine Binali Yıldırım ödül törenini terketmek zorunda kaldı.

Bakan Şahin'den ayetli tepki



Bakan Fatma Şahin, konuşma yaptığı sırada ıslıklanması hakkında, "Çok güzel bir final maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldıran Serena Williams ve ikinci olan Maria Sharapova'yı ise tebrik ediyorum. Bu şampiyonadaki güzelliği göremeyip, verilen büyük emeği anlayamayanları da kendi dar ufuklarını açmaya, Türkiye'nin dünyada geldiği konumu anlamaya davet ediyorum. Artık "Gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar" sözünün tarif ettiği düşünce yapısından uzaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bütün sorunlarına rağmen Türkiye artık onların gördüğü düzeyin düzeyin çok ötesinde bir ülke. Kanaatimce bu güzelliği yaşamaları ve hatta katkıda bulunmaları, en azından yapılan çalışmalara destek vermeleri onların da ülkelerine borcudur" dedi.