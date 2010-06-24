T24 - Wimbledon 1.tur maçında karşılaşan John Isner ve Nicolas Mahut arasında oynanan karşılaşma tenis tarihinin en uzun maçı olarak tarihe geçti. İşin ilginç yanı Salı başlayan maç hala bitmedi ve Perşembe maça devam edilecek.



Tenis tarihinin en uzun maçına Wimbledon ev sahipliği yaptı. Wimbledon Tenis Turnuvası'na 1. turda yapılan bir maç damgasını vurdu ve tarihe geçti.



Wimbledon 1.tur maçında karşılaşan John Isner ve Nicolas Mahut arasında oynanan karşılaşma tenis tarihinin en uzun maçı olarak tarihe geçti. İşin ilginç yanı Salı günü başlayan maç Çarşamba da bitmedi. Bu farklı mücadeleye Perşembe günü devam edilecek. Maç yaklaşık 10 saatten beri oynanıyor ve bitmek de bilmiyor.



Toplam 174 dakika süren 4 set sonunda eşitlik bozulmadı ve maçın kalan bölümü Çarşamba'ya taşındı. Öğlen saatlerinde başlayan mücadele Çarşamba da sona ermedi. İlk gün oynanan 174 dakikanın üzerine 426 dakikada daha eklendi ve heyecan Perşembe'ye taşındı.





Tarihe geçen maçın ilk setini 6-4 Isner kazandı. 2 ve 3. setleri 6-3 ve 7-6 kazanan Mahut setlerde 2-1 öne geçti. Isner 4. seti 7-6 alarak skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 5. setinde oyunlar 6-6 olunca, kural gereği "Tie-break" uygulanmaması nedeniyle, taraflardan biri oyunlarda 2 farklı öne geçene kadar sete devam edildi. Fakat yine olmadı...



Eski rekor Fransa Açık'ta 2004'te iki Fransız tenisçi Fabrice Santoro ile Arnaud Clement arasında oynanan maçta kırılmış, 3 saat 33 dakika süren maçı 3-2 Santoro kazanmıştı.





