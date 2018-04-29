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BBC Türkçe

Tenis kortunun girişindeki güvenlik görevlisi Rafael Nadal'ı tanımadı

Dünyanın en ünlü tenisçilerinden Rafael Nadal'ın geçen hafta Paris Masters Turnuvası'nın yapılacağı tesislere girişte sorun yaşadığı ortaya çıktı. Canal+ Sport televizyonunun görüntülediği olayda, tesisin kapısındaki güvenlik görevlisi Nadal'ı tanımayarak

29 Nisan 2018 20:30

Dünyanın en ünlü tenisçilerinden Rafael Nadal'ın geçen hafta Paris Masters Turnuvası'nın yapılacağı tesislere girişte sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Canal+ Sport televizyonunun görüntülediği olayda, tesisin kapısındaki güvenlik görevlisi Nadal'ı tanımayarak içeri girmesine izin vermedi.

Güvenlik görevlisi Nadal'a "Merhaba beyefendi, giriş kartınız var mı?" diye sordu.

Soruya şaşıran Nadal "Yanımda değil" diye yanıt verdi.

Nadal'a kim olduğunu soran güvenlik görevlisi, tenisçinin kimliğini öğrendikten sonra onun tesisteki kortlara girmesine izin verdi.

Nadal Cuma günü Filip Krajinovic'le maçı öncesi dizindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmişti.

31 yaşındaki Nadal'ın kariyerinde bugüne dek 16 Grand-Slam şampiyonluğu, 2 Olimpiyat madalyası ve 4 Davis Cups şampiyonluğu bulunuyor.

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