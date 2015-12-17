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Teneke kutularda 'temiz hava' sattılar

Kanadalı bi şirket ülkenin temiz havasını, yoğun hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarm veren Çin'e pazarladı

17 Aralık 2015 22:01

Çin’deki hava kirliliği sorunu ithal temiz havayla çözülebilir mi? Bu soruyu ticarete döken Kanadalı bir şirket ülkenin temiz havasını kutulayıp Çinli müşterilerin satışına sundu.

Çin’in büyük kentlerinde yaşanan hava kirliliği sorununun önüne geçilemiyor. Geçtiğimiz günlerde başkent Pekin’de kirlilik seviyesi yükselince şehirde ilk kez kırmızı alarm verilerek, okullar tatil edildi ve araçlar trafikten men edildi.

Sokağa maskesiz çıkamayan Çinlilerin bu zor durumu Kanadalı girişimcileri harekete geçirdi.

Ülkenin batısında yer alan Rocky Dağları’nın eteklerindeki dünyaca ünlü kayak merkezlerinden birinin yer aldığı Banff kasabasının temiz havası teneke kutulara doldurularak Çin’e gönderildi.

Ulusal park kapsamında olan bu küçük kasabada doldurulan 500 teneke kutu iki hafta içinde satıldı.

 

Ön siparişle bin kutu satıldı

 

Teneke kutular büyüklüğüne göre 14 ve 20 dolara satılıyor. Bir sonraki sevkiyatın 4 bin kutu olacağını açıklayan Vitality Air isimli şirket, şimdiden bin kutunun ön siparişle satıldığını açıkladı.

Şirketin kurucu ortağı Moses Lam, geçtiğimiz sene kilitli poşete koyduğu hava eBay’de 99 cente satılınca bunu işe dönüştürmeye karar vermiş.

Edmonton’da yaşayan Lam, dört saatlik yolculukla Banff’a gelip havayı kutulamak için 10 saat harcamış.

Her bir kutunun el yapımı olduğuna dikkat çeken Lam, temiz havayı makinelerden geçirerek tazeliğini kaybetmesini istemediklerini söylüyor.

Kanada’da yeterli ilgiyi göremeyen şirket yetkilileri, ürettikleri malın Çin’de gerçek bir amaç için kullanıldığını ifade ediyor.

Çin’in kuzeyinde özellikle kış aylarında hava kirliliği hayatı yaşanmaz hâle getiriyor.

 

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