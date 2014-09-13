Teneffüs süreleri 10 dakikadan az olmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, ortaöğretime ilişkin yapılan düzenlemeler doğrultusunda 7 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin değişen ve gelişen şartlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, yapılan düzenleme ile örgün ortaöğretim kurumlarında dersler arası dinlenme süresinin 10 dakikadan az olamayacağı hükmü getirildi. Bu şekilde öğrencilerin dinlemelerine daha fazla zaman ayrıldı.

Ders seçiminin mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılabilmesine imkan verildi. Böylece, ders seçim süresi öne çekilerek yeni eğitim ve öğretim yılının bütün yönleriyle planlanması kolaylaştırıldı.

İmamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, Kur'an kursu öğreticiliği ve benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülmesine imkan verildi.

10 öğrenciyle seçmeli ders açılabilecek

Yönetmeliğe göre, seçmeli bir dersin 10 öğrenciyle açılabilmesine imkan verilirken, daha az talebin olduğu durumlarda açılamayan derslerle ilgili milli eğitim müdürlükleri yetkilendirildi. Bu şekilde ders seçiminde öğrenci taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlandı.

12 yıllık zorunlu eğitim gereği tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan öğrencilerin Bakanlıkça resen bir okula yerleştirilmelerine imkan tanındı. Bu konuda adresleri ve okulların kontenjan durumu dikkate alındı.

Açık öğretim liseleriyle örgün ortaöğretim kurumları arasında karşılıklı yapılacak nakil ve geçişlere açıklık getirildi. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, okulların kontenjan durumları dikkate alınarak ortaöğretim kurumlarına dengeli bir şekilde yerleştirilmesine imkan verildi. Her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenleme yapıldı.