T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tendürek'te 5 PKK'lı terörist öldürüldü

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 5 PKK'lı terörist öldürüldü

13 Eylül 2017 18:38

AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ile Van\'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 5 PKK\'lı terörist öldürüldü.
Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Eylül 2017 tarihinde ilimiz Diyadin İlçesi\'nin Tendürek Dağı\'nın güneyinde bulunan Keçitepe bölgesindeki dağlık alanda erzak ve mühimmat temin etmekte olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tespit edilmiştir. Teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 kişilik bölücü terör örgütü (BTÖ) etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.
Güvenlik kuvvelerince ölü ele geçirdiği PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda gıda maddesi, LPG tüpleri ile çeşitli malzemeler bulundu. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam etttiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AĞRI DHA AĞRI Doğubayazıt ile VanTendürek DağıPKKAğrı ValiliğiJandarma KomutanlığıEylülDiyadinKeçitepeBTÖTeröristlereGüvenlikLPGBölgedeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24