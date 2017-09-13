Tendürek'te 5 PKK'lı terörist öldürüldü

AĞRI, (DHA)- AĞRI\'nın Doğubayazıt ile Van\'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 5 PKK\'lı terörist öldürüldü.

Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Eylül 2017 tarihinde ilimiz Diyadin İlçesi\'nin Tendürek Dağı\'nın güneyinde bulunan Keçitepe bölgesindeki dağlık alanda erzak ve mühimmat temin etmekte olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tespit edilmiştir. Teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 kişilik bölücü terör örgütü (BTÖ) etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

Güvenlik kuvvelerince ölü ele geçirdiği PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda gıda maddesi, LPG tüpleri ile çeşitli malzemeler bulundu. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam etttiği bildirildi.



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