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BBC Türkçe

Tendürek Dağı'nda 2 asker çatışmalarda hayatını kaybetti

Tendürek Dağı bölgesinde PKK ile çatışmalarda iki uzman çavuş hayatını kaybederken, 11 asker de yaralandı. Çatışmada ayrıca 5 PKK'lının da öldürüldüğü açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmalarda 2 uzman çavuş yaşamını yitirirken, 11 asker de yaralandı. Çatışmalarda ayrıca, 5 PKK'lı da öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı (DHA), PKK'nın üslendiği Tendürek Dağı'nda arama ve tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma başladığını bildirdi.

Ayrıca, bölgeye takviye timler gönderilerek, hava destekli geniş çaplı bir operasyon da başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı da durumu ağır olan iki askerin Van'a sevk edilirken, diğer 9 yaralı askerin ise Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını duyurdu.

Perşembe günü ayrıca, 9 Mayıs'ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen bir operasyonda yaralanan 24 yaşındaki bir uzman çavuş da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın Çatalca köyünde düzenlenen operasyon sırasında mayına basarak ağır yaralandığı ve tedavisinin Ankara'daki GATA'da yapıldığı belirtildi.

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