'Tencere tavacıları yargıya siz taşıyacaksınız'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu Havaalanı ve diğer tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada vatandaşlara seslenen Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında gündeme gelen tencere tavalı eylemlere değindi.

Başbakan Erdoğan, “Elinde palayla dolaşan değil, bilgisayarıyla dolaşan bir gençlik istiyoruz. Şiddet yanlısı bir gençlik değil, "Bu ülkeye ne kazandırırım" gayreti içersinde bir gençlik istiyoruz. Hiçbir zaman bu molotofçularla sizi mukayese etmemiz mümkün değil. Molotof kokteyli kullanmak, pala kullanmak suçtur. Komşuyu rahatsız etmek suçtur. Tencere tavacıları da çekinmeden, sizler yargıya taşıyacaksınız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Türkiye’yi rekorlarla buluşturduk. İçte ve dışta Türkiye’nin hava taşımacılığında geçen yıla göre artış, yüzde 15 buçuk oldu. Bunlar ülkelerin refah seviyesini ortaya koyar. Turizm bitti dediler, ne oldu? Şu an itibariyle, turizmdeki artış geçen yıla göre yüzde 18 buçuk. Ülkemizde yolsuzluklar bizden önceki dönemler gibi değil. Hala var ama bu işi sıfırlamanın mücadelesini veriyoruz.

'İcra memuru kapıya dayanınca kusura bakmayın'

Kayıt dışı ekonomiyle, vergi yolsuzluklarla mücadelemiz sürüyor. Faiz lobisi dedim, hoplamaya başladılar. Niye hopluyorsunuz? Çünkü faiz dışı gelirlerle benim halkım sömürülüyor. Kredi kartları konusunda bu bilinçliliği yakalamamız lazım. Ayağınız yorganınıza göre uzatın. Ondan sonra, icra memuru kapınıza gelince de kusura bakmayın.

Çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atmamız lazım. 2002 sonunda başlattığımız değişim sürecini, huzur güven ve kardeşlik içinde daha iyi seviyelere taşıma arzumuz var. Şuna yürekten inanın. Biz dünya üzerinde, ilk 10 içerisinde çok daha farklı yere oturacağız. Hedefi büyük koyacağız ve hep beraber başaracağız.

3. Havalimanının ve 3. Köprünün yapımını durdurmak isteyenler var. Kim bunlar? CHP zihniyeti. Bunların hayatında bu ülkede dikili taş yok. Kanal İstanbul geliyor. Onun ihalesi yaklaşıyor. Onun içinde bunlar hazırlıklarını yaparlar ve yargı yoluna giderler. Bu kervan yürüyecek."