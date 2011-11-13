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Dünya

Temsilciliklerdeki aileler dönüyor ANKARA (A.A)

13 Kasım 2011 16:34

-Temsilciliklerdeki aileler dönüyor  ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Türkiye, Suriye'deki temsilciliklerinde çalışanların ailelerini tahliye kararı aldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, özellikle dün akşam Türkiye'nin Suriye'deki temsilciliklerine yapılan saldırıların ardından güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle ailelerin tahliyesi kararlaştırıldı. Bu amaçla THY'den bir uçak bugün sabah saatlerinde Şam'a gitti. Esenboğa havaalanına inecek olan uçakla Türk temsilciliklerde çalışanların aileleri ile ihtiyaç bulunmayan personel Ankara'ya getirilecek. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve elçilik çalışanlarının Suriye'deki görevlerini bu aşamada sürdürecekleri belirtiliyor. Arap Birliği'nin dün Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından, dün akşam ülkedeki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız konsoloslukları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı.

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