Temsilciler Meclisi'nden Kerry'e üçüncü mektup: Türkiye'de özgürlüklere getirilen engeller demokrasiyi zayıflatıyor

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki 88 üyenin ardından 5 önemli vekilden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin basın özgürlüğüne yönelik baskıcı icraatlarına yönelik bir eleştiri mektubu daha geldi. Temsilciler Meclisi üyesi vekiller Adam Smith, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Edward Royce, Eliot Engel, Thomas Rooney ve Demokrat Kongre Üyesi William Keating, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye, basın ve ifade özgürlüğüne baskılara dikkat çeken mektup yazdı.

‘Hukuku vurgulayın’

Bugün gazetesi Washington Temsilcisi Adem Yavuz Arslan'ın haberine göre, Temsilciler Meclisi üyesi 5 vekil Kerry’ye “Sizden Türk yetkilileri ile görüşmelerinizde basın özgürlüğü, güçler ayrılığı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün önemini vurgulamaya devam etmenizi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. ABD dış politikasının temel özelliğinin ‘sivil toplum, demokrasi ve insan haklarının desteklenmesi yönünde olduğu’ hatırlatılan 27 Mart tarihli mektupta sadece Türk halkının siyasi sistemindeki yolsuzluk ve gücün kötüye kullanımını tetikleyen sistematik eksikliklere çare bulabileceğine dikkat çekildi. ABD’li yetkililerin sivil toplum grupları ile ilgili meseleleri Türk yetkililerle görüşmelerine dahil etmesini bekledikleri ifade edildi.

Komplocu suçlamayla gözaltı

Yüzlerce kişinin Erdoğan döneminde ‘ulusal güvenlik’ gibi komplocu suçlamalarla gözaltına alındığı belirtildi. Basın ve sivil toplumun faaliyet göstermesine müsaade edilen alanların azaldığı vurgulandı.

Yüzlerce aydın, gazeteci, akademisyen, işadamı ya da etnik azınlığın risk altında olduğuna dikkat çekilerek TBMM’den çıkan İç Güvenlik Yasası’nın polisin yetkilerini güçlendirecek ve polislerin keyfi suiistimallerinden korunmasını azaltacak keyfi uygulamaları arttırma endişesine yer verildi. “Bu Türkiye’nin demokratik mirasını daha da zayıflatacaktır” değerlendirmesi yapıldı.

‘Engeller demokratik toplumu zayıflatır’

İç Güvenlik Paketi için, ABD'den “Özgürlüklere getirilen engeller, demokratik toplumları güçlendirmez, daha da zayıflatır” yorumu geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Basınla İlişkiler Direktörü Jeff Rathke, SKT’ların kaygılarını paylaştıklarını ifade etti. Rathke, “Temel özgürlüğe getirilen engeller, demokratik toplumları güçlendirmez, daha da zayıflatır. Türkiye'nin güvenlik yasasına ilişkin, sivil kuruluşların endişelerini, görüş farklılıkları alanını daraltacağı endişesini paylaşıyoruz.

‘Endişeliyiz’

Rathke, ABD Kongresi milletvekillerinin, Dışişleri Bakanı John Kerry'ye, yazdığı 'Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü' ile ilgili mektuba da “Elbette ki bu mektuba da yanıt vereceğiz. Türkiye'de ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü konularındaki endişelerimiz sürmekte. Bu mektup, bu konudaki sorularımızı daha da artırdı” ifadelerini kullandı.

Adil yargıda ihlaller

Mektupta, Türkiye’nin adil yargı ve hukukun üstünlüğüne yönelik taahhütlerini yerine getirmesinin önemine vurgu yapıldı. Şu ifadeler dikkat çekti: “Yürütme ve adli mercilerin ortak noktada buluşmaları; kanıtların savcılar tarafından sistematik manipülasyonu dahil adil yargıda ihlallere neden olur. Bu, düşman olarak addedilen binlerce avukat, akademisyen, gazeteci, etnik azınlıkın hapse atılmasıyla sonuçlanır. Bu eziyet nihayetinde Türkiye’de demokrasinin çoğulcu görüşünü zayıflatıyor.”

'İstikrarsızlığı tetikleyecek'

Mektupta ayrıca “Erdoğan’ın eleştiri yapanlara, muhaliflere ve kendisinin yürüttüğü politikalarla aynı fikirde olmayanlara yönelik baskıyı arttırmasından büyük kaygı duyuyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye’nin demokratik mirasını daha da zayıflatacaktır. Bu Türkiye’yi ABD ve Avrupa’dan giderek artan oranda uzaklaştıracak ve toplumda istikrarsızlığı tetikleyecektir” denildi.