Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı: ABD, BAE'ye F-35 tipi savaş uçağı satacak

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Eliot Engel, Trump hükûmetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne içinde F-35 tipi savaş uçakları da bulunan bir silah satışı yapacakları konusunda Kongre'yi resmi olmayan bir biçimde bilgilendirdiğini söyledi.

İki Demokrat, pakette 50 tane F-35 bulunacağını, bunların da toplamda 10 milyar dolar değerinde olacağını belirtti.

Engel, "Bu teknoloji Körfez'de ordu dengelerini ciddi anlamda değiştirir ve İsrail'in askeri üstünlüğünü etkiler" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konu ile ilgili olarak CNN'e yorum yapmadı. İsrail yönetimi, daha önce BAE'ye F-35 satılmasına karşı olduklarını dile getirmişti.

Türkiye, geçen sene Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'leri aldığı için F-35 programından çıkarılmıştı