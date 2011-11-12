-Temsilciler Meclisi de onayladı ROMA (A.A) - 12.11.2011 - İtalya'da, dün Cumhuriyet Senatosu'nda kabul edilen, finansal istikrar yasasındaki değişiklikler bugün Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı ve Başbakan Silvio Berlusconi'nin istifasını Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano'ya sunması beklenmeye başladı. İtalya'da Başbakan Berlusconi'nin istifasının önündeki tek engel olarak görülen finansal istikrar yasasındaki değişiklikler, Temsilciler Meclisi'nde 380 ''Evet'' oyu alarak onaylandı. Oylamada, anamuhalefet Demokrat Parti (PD) oy kullanmadı. Meclisteki oylamanın ardından Başbakan Berlusconi'nin cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giderek, resmi olarak, istifasını sunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Napolitano'nun da istifayı kabul edip, erken seçimlere kadar ülkeyi idare etmesi için kısa bir süre önce hayat boyu senatör ilan ettiği Mario Monti'yi başbakanlığa getireceği ifade ediliyor. Bu yasa Berlusconi hükümetinin, meclisten geçirdiği son yasa olma özelliğini de taşıyor. Dün Senato'da onaylanan bugün de Temsilciler Meclisi'nden geçen finansal istikrar yasası, devletin sahip olduğu gayrimenkullerin satışa çıkarılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve akaryakıta ek vergi gibi önlemleri kapsayacak.