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TEMREN KÜÇÜK'ÜN EVİNDEKİ ARAMA BİTTİ ANKARA (A.A)

03 Mart 2011 21:17

-TEMREN KÜÇÜK'ÜN EVİNDEKİ ARAMA BİTTİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Ergenekon Soruşturması kapsamında Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün eski eşi Temren Küçük'ün evinde yapılan aramalar sona erdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Temren Küçük'ün Yüzüncü Yıl Öncü Sitesi'ndeki evinde yaptığı aramalar yaklaşık 8 saat sürdü. Savcı Mustafa Bilgili, aramalar sonunda binadan ayrılırken gazetecilerin sorusu üzerine ''avukat Temren Küçük'ün evindeki aramalar sona erdi'' dedi. Temren Küçük'ün evinde incelenen belgelerin kopyaları da siyah bir poşet içerisinde emniyete götürüldü. Bu arada, aynı binada bulunan Yalçın Küçük'ün evindeki aramaların tamamlandığı, ofisindeki incelemelerin ise devam ettiği öğrenildi.

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